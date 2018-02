Monica Speranza (Roma): “Tolgono i figli ai nuclei di origine, senza motivo per questioni economiche” [Video]

"PER METTERLI IN CASE FAMIGLIA, CHE VENGONO PAGATE PER OGNI MINORE DAI 100,00 AI 400,00 EURO AL GIORNO"

Nei giorni scorsi, alcuni cittadini tra i quali la signora Monica Speranza, hanno protestato all’esterno del Tribunale per i minori di Roma.

Nonostante, sia stata negata l’autorizzazione, una trentina di genitori ha manifestato ugualmente cercando di attirare l’attenzione sulle molteplici illegalità condotte da alcuni giudici, assistenti sociali e dalle istituzioni atte alla tutela. Queste, si comportano invece, come un sistema mafioso che distrugge migliaia di famiglie in Italia, allontanandone i figli per futili motivi… economici… contro la Legge, facendo gli interessi di Case Famiglia (sempre più numerose), affidatari e adottandi sconosciuti.

Alcuni degli intervenuti, hanno sottolineato, come sia necessario indagare per individuare i responsabili che mettono in atto tali condotte abnormi dal punto di vista legale.