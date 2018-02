Nino Germanà (FI): “Per noi di Forza Italia, sul Ponte la nostra scelta è chiara”

"MENTRE C'E' CHI COME L'AMMINISTRAZIONE ACCORINTI, HA INSERITO LA DELIBERA SALVACOLLINE, UNA TRAPPOLA PER DEMOLIRE QUESTA GRANDE OPERA"

Nino Germanà, già deputato a Palermo tra gli scranni di Palazzo dei Normanni, candidato con Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, in questi giorni ha lanciato un sondaggio sulla propria pagina facebook ed afferma: “PONTE SI – PONTE . Per noi di Forza Italia non è il solito argomento da campagna elettorale ma è un argomento decisivo per il futuro della #Sicilia“.

“La nostra posizione è chiara , mentre c’è chi, come l’Amministrazione Accorinti, ha inserito nel Salvacolline la -trappola per demolire- il Ponte senza condividere questa scelta con la città. Io voglio condividere con voi questa decisione. Siete favorevoli o contrari ? Sondaggio valido fino al 17 febbraio condividete più possibile”.

Germanà oggi, su questo argomento ha auspicato che i membri del Consiglio Comunale di Messina (sede nella quale in questa settimana si inizierà la discusione sulla delbera cosiddetta Salvacolline voluta dalla Gunta di Palazzo Zanca), non approvino questo atto urbanistico.