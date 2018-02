I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, nell’ambito della campagna sulla “Sicurezza Stradale” condotta nell’intera Provincia dai militari del Comando Provinciale di Messina, hanno svolto uno specifico servizio coordinato di controllo della circolazione stradale.

Numerose pattuglie del Comando Compagnia di Milazzo sono state impegnate durante il trascorso fine settimana. In particolare le gazzelle dell’Aliquota Radiomobile e le pattuglie delle Stazioni Carabinieri dipendenti hanno perlustrato il territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati e delle violazioni del Codice della Strada che, maggiormente, aumentano i rischi derivanti dalla circolazione stradale .

Nel corso dei controlli i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 41enne che conduceva l’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. All’uomo, sottoposto al test con l’etilometro in dotazione alla pattuglia dell’Arma, veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla vigente normativa fissato in 0,8 g/l (parametro soglia da cui scatta la denuncia penale).

Tre persone, di cui un minorenne, sono state denunciate in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari componenti l’equipaggio di una pattuglia dell’Arma, nel corso del controllo alla circolazione stradale nel Comune di Valdina, li hanno fermati a bordo di una autovettura guidata da un 46enne, già noto alle Forze dell’Ordine e, nel corso della successiva perquisizione veicolare e personale, hanno rinvenuto sull’autovettura una pistola a salve priva di tappo rosso e due coltelli a serramanico con lama di 15 e 11 centimetri, che sono stati sottoposti a sequestro.

Nel Comune di Monforte San Giorgio sulla Strada Statale 113 , un 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri alla guida di una autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica che sulla base dei sintomi e dei comportamenti che l’uomo manifestava, venivano ricondotti ad una possibile assunzione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma invitavano il giovane a sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari ma questi si rifiutava e per tale ragione veniva denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, i militari dell’Arma di Milazzo hanno controllato un 17enne alla guida di un ciclomotore il quale all’esito dei controlli è stato denunciato a piede libero per possesso di chiavi alterate e grimaldelli i quali erano idonei ad introdursi in abitazioni di ignari cittadini per perpetrare reati predatori.

Infine nell’ambito del servizio coordinato, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno altresì segnalato alla Prefettura di Messina quattro persone quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di droga, detenuta per uso personale ed hanno recuperato e posto sotto sequestro grammi 3 di sostanza stupefacente tipo marijuana.