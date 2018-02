Daniele Ialacqua: “Una situazione non facile, quella per la quale abbiamo compiuto alcune scelte nel settore dei rifiuti” [Video]

14 febbraio 2018 – Questa mattina al Comune di Messina, a margine dell’incontro svoltosi alla V^ Commissione consiliare (presieduta da Cecilia Caccamo) di Palazzo Zanca, l’assessore all’Ambiente della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua ha reso alcune dichiarazioni sullo stato attuale nel settore dei rifiuti evidenziando i motivi per i quali abbia intrapreso alcune strade piuttosto che altre.

Ialacqua, ha affermato: “se la situazione fosse stata facile l’avremmo risolta già nel 2013. Il problema è evidente, una società con 100 milioni di euro da una parte e un’altra società con oltre 20 milioni di euro di debiti dall’altra parte, comporta un peso enorme, una zavorra che non è facile da smaltire ne da risolvere. Eppure quando siamo arrivati, abbiamo avuto queste due società in mano. Oggi, una società l’Ato Me3 è chiusa nel senso che ormai è in liquidazione è stata assorbita da Messinaservizi. Prossimamente, sarà assorbita Messinambiente, quindi lasceremo a chi verrà dopo o a noi stessi, una nuova società che avrà la possibilità di fare gli investimenti che in questi anni non si sono potuti fare…”.