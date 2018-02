Giuseppe La Face (Rometta – ME): “Ho rispetto per Peppe Antoci, ed ho guardato con grande attenzione alla vicenda di cui è stato vittima”

L’avvocato Giuseppe La Face (ex assessore alla Provincia Regionale di Messina), entrando nel merito della vicenda che ha riguardato l’avvenuta rimozione dalla Presidenza dell’Ente Parco dei Nebrodi dell’ex massimo responsabile dell’Istituzione, decisa dal governatore regionale, specifica: “ho rispetto per Peppe Antoci ed ho guardato con grande attenzione alla vicenda di cui è stato vittima”.

Ma, francamente, trovo oltremodo fuori luogo la sua improvvida dichiarazione con la quale afferma: “la mia rimozione mi ha fatto comprendere, in maniera inequivocabile, da quale parte sta Musumeci”.

“Peraltro, appaiono stucchevoli le polemiche montate da esponenti del PD, il suo Partito che anziché premiarlo con una candidatura lo ha lasciato fuori dai giochi. Invece di chiedersi come mai in questa occasione, a dispetto del 2013 Antoci non sia stato candidato, strumentalmente attaccano Musumeci che ha semplicemente usato la stessa misura per tutti gli enti coinvolti dallo spoil system”.

“Personalmente, mi auguro che Antoci precisi e ridimensioni immediatamente il senso delle sue parole perché, diversamente, assumerebbero un gravissimo contenuto diffamatorio, oltre ogni tollerabile misura, nei confronti del presidente della Regione e del Governo, rilevanti anche sotto il profilo penale”.