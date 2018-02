Matteo Salvini: “Chi sceglie la Lega il 4 marzo, sceglie per il futuro” [Video]

14 febbraio 2018 – Dopo le ore 18.30 alla Camera di Commercio di Messina, il numero uno della Lega, Matteo Salvini ha presenziato all’incontro durante il quale si sono resi noti i candidati leghisti alle elezioni del prossimo 4 marzo.

Ad aprire l’appuntamento odierno, presso il Salone del Palazzo camerale, Luciana Verdiglione coordinatrice cittadina del sodalizio salviniano che ha affermato: “vorrei dire intanto, che noi siamo l’espressione del popolo, l’espressione del sociale. Finalmente, la Lega a Messina dà una risposta di presenza. Questo, vuol dire tanto. Vuol dire, che il sud risponde. Vuol dire che ci crediamo anche noi, ci credete anche voi. E allora, diciamo tutti a Matteo che la risposta non solo l’ha avuta da Trieste in giù, ma io sono certa visti i sondaggi che ci vedono come primo Partito della coalizione, una risposta da Trapani in su, da Lampedusa in su. Quindi, grazie Matteo, viva la Lega, viva la Sicilia.

Salvini, invece ha riferito: “sono ben felice, di passare la mia giornata di San Valentino in giro, in lungo e in largo per la Sicilia perchè più la conosco più mi innamoro di questa terra, quindi consideratemi messinese futuro d’adozione. Un pensiero affettuoso, anche, ai sei (di numero) compagni che ci sono sono fuori a protestare perchè vedono il pericolo del razzismo e del fascismo che è incombente dietro l’angolo…”.