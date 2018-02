Milazzo – Un giovane arrestato ed uno denunciato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti.

Prosegue senza sosta il quotidiano impegno dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo nel contrasto delle attività illecite, ed in particolare nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di oggi, una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Milazzo, che stava effettuando un servizio di prevenzione nelle zone di maggiore transito e aggregazione di persone, ha tratto in arresto IANNIELLO Francesco 34enne Palermitano e denunciato il 28enne M. S., anch’egli di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” e “marijuana” che gli stessi stavano trasportando e che erano verosimilmente pronte per essere immesse sul mercato locale.

In proposito, nella prima mattinata appena trascorsa, i militari hanno notato due uomini a bordo di un autovettura che avevano un comportamento sospetto e decidevano, pertanto di procedere ad un controllo di polizia.

Nella circostanza, poiché i giovani mostravano particolari segni di disagio, i Carabinieri decidevano di sottoporli ad una accurata perquisizione personale e veicolare, a seguito della quale rinvenivano sulla persona di IANNIELLO Francesco, abilmente occultati, cinque panetti da 100 grammi ciascuno, per un peso totale di circa 500 grammi, di sostanza stupefacente tipo “hashish” ed un involucro contenente circa 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

L’uomo, stante la flagranza di reato, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’altro giovane veniva denunciato in stato di libertà.

Sulla droga sequestrata ed opportunamente repertata, saranno svolte presso i laboratori del RIS Carabinieri di Messina le analisi qualitative e quantitative.

Dopo le formalità di rito, IANNIELLO Francesco è stato tradotto presso la casa Circondariale di Barcellona P.G. a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.