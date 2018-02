Oggi la Questura di Messina, dice no alla violenza di genere

Tweet on Twitter

Oggi, si terrà un importante evento, che da parte degli organizzatori istituzionali viene descritto così: “nel giorno che celebra l’amore ritorna il progetto -Camper- contro la violenza di genere ed il femminicidio. La #QuesturadiMessina sarà presente con la stessa squadra con la quale lo scorso ottobre ha iniziato la campagna di sensibilizzazione che ha toccato molte piazze e visitato altrettante scuole della città. Non solo divise, dunque, ma anche le rappresentanti delle associazioni antiviolenza CEDAV ed Evaluna ONLUS, dell’ospedale Papardo, di Posto Occupato. Contrastare la violenza, partendo dall’informazione, è passaggio ineludibile se davvero si vogliono prevenire episodi di sopraffazione non facili da riconoscere e, pertanto, da denunciare”.

Abbattere le barriere del silenzio a favore dell’ascolto e della protezione: “questo il filo conduttore dell’iniziativa. Un messaggio a più voci a protezione delle vittime vulnerabili che attraverso la declamazione di monologhi, momenti danzanti, esposizioni grafiche vuole dire basta alla violenza”.

Presenti artisti come: “l’attrice messinese Cecilia Foti, che interpreterà Maria Farrar di Bertolt Brecht; non mancherà la musica… quella dell’Opale Accordion Quartet del Conservatorio Corelli, unitosi all’iniziativa con grande entusiasmo, ed ancora, in mostra le dieci tavole donate dal fumettista Lelio Bonaccorso a Posto Occupato dal titolo -Violate-, contro ogni tipo di violenza sulla donna. E poi, loro, gli studenti, le future generazioni, ai quali è affidata una grossa responsabilità… il cambiamento culturale imprescindibile se davvero si vuole contrastare adeguatamente il fenomeno”.

“Nella circostanza verranno distribuiti opuscoli informativi riportanti l’analisi di dati, degli strumenti operativi e delle strategie di prevenzione messe in campo della #PoliziadiStato nella lotta al femminicidio. Molto è stato fatto e molto si continua a fare consapevoli dell’importanza della fattiva collaborazione tra tutti coloro che, a vario titolo e con competenze diverse, risultano figure determinanti nella soluzione di casi in cui l’amore si declina in forme malate. A partire dalle 17 di oggi, alla Galleria Vittorio Emanuele un ulteriore testimonianza dell’impegno profuso, quotidianamente, a tutela delle donne”.