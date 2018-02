A Roma, il 28 febbraio alle ore 10 davanti alla sede dell’Assessorato ai Servizi Sociali

Nella capitale italiana, alla fine del corrente mese, si terrà un importante evento che viene descritto così dagli organizzatori: “contro i bambini sottratti ai loro genitori, il Popolo delle Famiglie separate scende in piazza. A Roma, il 28 febbraio alle ore 10, davanti la sede dell’Assessorato ai Servizi Sociali , in viale Manzoni”.

In questi giorni di intensa Campagna Elettorale, il tema della Famiglia è fuori moda: “al massimo ne parlano in tema di denatalità. Ma a che serve crescere un figlio se poi lo Stato te lo toglie con il pretesto dell’inidoneità genitoriale? Quanti candidati si stanno slogando per i 40.000 bambini sottratti ai loro genitori? E per i 6.000.000 di genitori separati e divorziati?”

Mentre loro parlano, parlano, noi scendiamo in piazza: “e non solo per i Coniugi Gabriella Carsano e Luigi Deambrosis, ma per tutti i quei Genitori che si sono visti i figli sottratti e poi adottati. Manifestazione (promossa dalla GESEF e dai Comitati della Bigenitorialità-Genitori Separati d’Italia) aperta alle associazioni ed ai politici sensibili alla tematica”.