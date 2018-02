Il consigliere del 3° Quartiere di Messina, Alessandro Cacciotto esprime il suo parere sull’Amministrazione Accorinti

L’avvocato e consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto, dà un parere sulla Giunta Accorinti, affermando che è stata l’Amministrazione degli annunci.

Cacciotto, prosegue così: “questa Amministrazione ha avuto la capacità di far passare gli annunci in cose fatte. Secondo Palazzo di Giustizia, tante chiacchiere ma fatti zero. Nel frattempo la giustizia reclama spazi nuovi e personale. Per il nuovo Palazzo di Giustizia prima fu individuata la Casa dello studente, poi la ex Caserma di Bisconte, poi l’ex ospedale militare di viale Europa. Conclusione… zero. Realizzazione della nuova piazza di Camaro San Paolo; tante riunioni per Ialacqua ma il risultato anche in questo caso è stato zero”.

Via Don Blasco: “con grande entusiasmo, quando il sogno stava per diventare realtà irrompe il Genio Civile che boccia il progetto e chiede correttivi. Risultato… zero”.

Per Cacciotto, in mezzo ci stanno mancati interventi di arredo urbano, mancata scerbatura e periferie avvolte nel degrado.