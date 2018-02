Gaetano Giordano, già coordinatore della “Lista Musumeci”, aderisce a Forza Italia

Tweet on Twitter

Alle ultime elezioni regionali del 5 novembre 2017, Gaetano Giordano era coordinatore cittadino della “Lista Musumeci”, in questo momento, ricopre la carica di assessore presso il Comune di Falcone. Oggi l’esponente politico, ha comunicato il proprio passaggio a Forza Italia.

A sostegno della propria scelta, Giordano nel motivarla specifica di condividere la linea politica del sodalizio berlusconiano, sottolineando la sua vicinanza all’assessore regionale alla Funzione Pubblica e agli Enti Locali, l’onorevole Bernadette Grasso”.

L’esponente falconese della Grasso dice: “non può non apprezzarsi la grande competenza amministrativa e la dedizione politica al territorio di provenienza ed alla Sicilia più in generale. Sono a disposizione del Partito e dell’assessore per avviare un concreto rilancio della valorizzazione delle infinite risorse della nostra terra”.