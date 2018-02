De Luca (Sicilia Vera): “Più tentate di intimidirmi e peggio è!” [Video]

Il rappresentante di -Sicilia Vera- a Palermo, presso Palazzo d’Orleans, l’onorevole Cateno De Luca, candidato a sindaco di Messina per elezioni di giugno 2018, in una nota ha riferito: “ho chiesto al presidente AMAM, di ospitarmi per una conferenza stampa finalizzata alla consegna della documentazione riguardante il malaffare politico e gestionale delle risorse idriche della città di Messina al fine di ottenere le immediate dimissioni di Cipolluzzo e Coca Cola per le continue false informazioni fornite alla stampa e per le intimidazioni rivolte alla mia persona”.

De Luca prosegue, in replica al post di Cipolletti (direttore generale AMAM), ed al comunicato stampa dell’assessore De Cola: “comprendo che essere presi con le mani nella marmellata non è piacevole ma non accetto che, in luogo del comprensibile silenzio tipico dei personaggi attinti da reità politico – gestionale, si sia scatenata una reazione mistificatoria ed intimidatoria nei miei confronti sol perché sto portando avanti una operazione di verità sulle vergogne messinesi generate dalla gestione parassitaria e lobbistica delle risorse pubbliche con la complicità o distrazione di chi ricopre ruoli istituzionali gestionali e decisionali”.

“E’ veramente vergognoso che pur in presenza di dati incontestabili si continui ad imbrogliare la comunità cercando di gettare la croce sui precedenti amministratori, agendo pero’ con maggior pervicacia ed ipocrisia dei predecessori, con la tecnica del bancomat per alimentare clientele e connessioni con i poteri forti che risiedono nei vari palazzi. Ora mi sono stancato di subire oltre alle menzogne anche le minacce di Coca Cola ed ho deciso di consegnare alla stampa la documentazione in mio possesso a riprova del malaffare politico – gestionale dell’AMAM proprio nel luogo del delitto cioè nella sede dell’AMAM di viale Giostra a Messina con una conferenza stampa fissata per il prossimo venerdì 23 febbraio alle 9.45″.

“Se non mi sarà concessa la Sala Consiglio o altro idoneo spazio svolgerò la mia conferenza stampa all’ingresso degli uffici dell’AMAM. Invito i vertici dell’AMAM e del Comune di Messina a partecipare a questa conferenza stampa ed a smentirmi pubblicamente”.

Conclude De Luca: “mi auguro, che un secondo dopo della conclusione della conferenza stampa il buon Cipolluzzo ritorni da dove è venuto ed il frizzante Coca Cola ritorni al suo antico mestiere che, in verità, ha continuato a svolgere indisturbato pur all’ombra di potenziali conflitti di interessi”.