Vincenza Palmieri (INPEF-Roma): “Abbiamo messo in evidenza innanzi alle istituzioni, la filiera che porta all’abuso di psicofarmaci prescritti ai minori” [Video]

La professoressa Vincenza Palmieri (presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare di Roma), nei giorni scorsi ha diffuso un video (allegato al presente articolo) nel quale evidenzia i progressi fatti nell’ambito del suo programma denominato: “Vivere senza psicofarmaci”.

Una azione, intrapresa a tutela dei minori soggetti che spesso finiscono in un abuso diagnostico che ha come conseguenza la prescrizione di farmaci utili alla cura di disturbi della personalità. Nella stragrande maggioranza dei casi, pero’, si assiste a somministrazione di sostanze assolutamente fuori-luogo dal momento che i bambini e/o gli adolescenti non hanno alcun problemi ma si è spettatori di prognosi avanzate da personale che agisce in un nome di una scienza opinabile come la Psichiatria, perchè basata su valutazioni soggettive di chi effettua le anamnesi.

E la professoressa Palmieri per descrivere il filmato afferma: “un mese dopo… 3.500 siti che vendevano psicofarmaci sono stati oscurati, 400 persone arrestate, psicofarmaci per milioni di dollari… sequestrati! Risultati come vocazione! Grazie”.

https://www.facebook.com/palmierivincenza/videos/1542927549090160/