Sport e legalità: “Crescita e sviluppo per Messina” [Video]

24 febbraio 2018 – Questa mattina, a partire dalle ore 10, al Palacultura di viale Boccetta si è tenuto il convegno organizzato dal MoVimento 5 Stelle, dal titolo: “Sport & legalità-Crescita e sviluppo per Messina”.

All’iniziativa, hanno preso parte: “Francesco D’Uva (PortaVoce M5S in Commissione parlamentare antimafia), che ha relazionato su -Mafia e Sport-Problemi e soluzioni-; Simone Valente (PortaVoce M5S in Commissione Cultura, Scienza e istruzione), relatore de -Lo Sport in Italia-Organizzazione, gestione e funzione-; Andrea Argento (Grilli dello Stretto), per lui approfondimento sull’argomento -Proposte e progammazione sullo Sport a Messina-; Sergio Bruno (Grilli dello Stretto), ha affrontato il tema -Gli stadi di Messina-Proposte per il rilancio sportivo e strutturale- e Andrea Marchello (Grilli dello Stretto)… -Motorsport a Messina-prospettive- ciò sul quale ha parlato”.