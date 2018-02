La Messina bella protagonista e produttiva, dell’onorevole Cateno De Luca [Video]

25 febbraio 2018 – La pioggia di questa mattina, non ha fermato l’appuntamento elettorale odierno a piazza Cairoli, che l’onorevole Cateno De Luca (rappresentante di Sicilia Vera a Palermo in seno al Parlamento regionale) ha deciso di dedicare alla città dello Stretto. De Luca, è da tempo in campo quale candidato alla carica di primo cittadino in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno.

Per questa iniziativa, lo staff (del parlamentare) impegnato negli incontri elettorali, al fine di presentare il tutto ha scritto: “Messina bella protagonista e produttiva”.

De Luca, ha sottolineato: “la classe produttiva di Messina, avendo riguardo alla congiuntura negativa e ad una specificità cittadina si trova comunque presente ad investire nelle proprie realtà aziendali, ma purtroppo produce debiti. Il contesto, non solo non li aiuta ma è come se li volesse cacciare perchè bisogna fare spazio a ben altre cose di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare. Come se qualcuno avesse deciso, che Messina ormai partendo da quelli che sono gioielli alberghieri e quant’altro, o vecchie caserme o tutta una serie di immobili che sono li fermi bisogna destinarli al business dell’immigrazione perchè certe lobby investono non più su quelle che erano attività produttive, dato che non c’è più niente da spremere”.