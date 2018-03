Contro la “Violenza di genere” e per la “Parità”

Nella giornata odierna, si è tributato un giusto riconoscimento, a chi 71 anni fa perse la vita per difendere le proprie conquiste civili. Un sindacato cittadino, scrive in una nota: "il ricordo dei fatti del #7marzo1947 mentre a Messina in piazza, davanti alla Prefettura, si manifestava per i diritti. Una grande e partecipata protesta in cui morirono tre lavoratori sotto gli spari delle forze dell'ordine. [ 46 more words ]



www.messinamagazine.it/2018/03/07/per-ricordare-i-fatti-accaduti-a-messina-il-7-marzo-1947/ ... Leggi tuttoLeggi di meno Per ricordare, i fatti accaduti a Messina il 7 marzo 1947 messinamagazine.it Nella giornata odierna, si è tributato un giusto riconoscimento, a chi 71 anni fa perse la vita per difendere le proprie conquiste civili. Un sindacato cittadino, scrive in una nota: “il rico…

E lasciamo perdere quelle povere mimose. Quest'anno per l'otto marzo regaliamo un biglietto della lotteria. Il ricavato servirà ad aiutare tante donne in difficoltà! Giornata della Donna 2018 Dalle ore 20.00 alle 00.30 Biglietti della lotteria e prenotazioni allo 070 7562265! 1° Premio viaggio e pernottamento per 2 in una capitale europea; 2° Premio 1 notte con prima colazione in hotel e percorso benessere per 2; [ 116 more words ]



www.messinamagazine.it/2018/03/07/cagliari-domani-giovedi-8-marzo-una-iniziativa-per-sostenere-do... ... Leggi tuttoLeggi di meno Cagliari: domani, giovedì 8 marzo, una iniziativa per sostenere “Donne al traguardo onlus” messinamagazine.it E lasciamo perdere quelle povere mimose. Quest’anno per l’otto marzo regaliamo un biglietto della lotteria. Il ricavato servirà ad aiutare tante donne in difficoltà! Giornata della Donn…

Dal Cepas (Centro Prima Accoglienza Savio), giunge questa comunicazione dalla quale si apprende che: "colorare le mura interne di un carcere per rendere meno pesante l'atmosfera può diventare anche un segnale di speranza, un piccolo passo verso il riscatto per le persone che vi soggiornano. L'arte. La bellezza, il colore sono da sempre messaggi positivi. Questo è quanto sta avvenendo nella Casa Circondariale di Messina a Gazzi perché è proprio partendo da questa idea che abbiamo promosso la realizzazione di un grande murales in un cortile interno del carcere. [ 235 more words ]



www.messinamagazine.it/2018/03/07/allinterno-del-carcere-di-gazzi-a-messina-verra-realizzato-un-m... ... Leggi tuttoLeggi di meno All’interno del Carcere di Gazzi, a Messina, verrà realizzato un murales di 500 metri messinamagazine.it Dal Cepas (Centro Prima Accoglienza Savio), giunge questa comunicazione dalla quale si apprende che: “colorare le mura interne di un carcere per rendere meno pesante l’atmosfera può div…

In una ottica di cambiamento per il futuro, il Comitato italiano per il reinserimento sociale di Messina chiama a raccolta tutti coloro che si occupano e preoccupano per le donne, nella Giornata loro dedicata. Domani, giovedì 8 marzo, si svolgerà infatti nella Sala Ovale del Comune di Messina, con inizio alle ore 12, una conferenza, diventata appuntamento fisso, dal titolo "Emancipazione rinnegata, femminismo, femminilità e valorizzazione delle differenze". [ 290 more words ]



www.messinamagazine.it/2018/03/07/a-messina-nella-sala-ovale-di-palazzo-zanca-donne-in-rete-con-i... ... Leggi tuttoLeggi di meno A Messina, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca: “Donne in rete con il Cirs” messinamagazine.it In una ottica di cambiamento per il futuro, il Comitato italiano per il reinserimento sociale di Messina chiama a raccolta tutti coloro che si occupano e preoccupano per le donne, nella Giornata lo…