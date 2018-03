Urania Giulia Papatheu (FI): “Doveroso, ringraziare siciliani e Miccichè”

La candidata (non eletta) forzista al Senato per la Sicilia, Urania Giulia Papatheu, con un passato anche in riva allo Stretto, da commissario del defunto -Ente Fiera- di Messina, in una nota diffusa al termine delle trascorse elezioni di domenica 4 marzo, per commentarne il risultato scrive: “in Sicilia possiamo dire che Forza Italia, guidata da Gianfranco Miccichè, ha vinto ben più che altrove e con Lega e Fratelli d’Italia si appresta a governare. I voti da noi ricevuti sono stati, proprio in virtù della nostra storia, veri consensi cioè fiducia consolidata”.

La Papatheu, continua così: “di ciò dobbiamo ringraziare l’intelligenza dei siciliani è doveroso da tutti nel partito ringraziare Gianfranco Miccichè che ne è stato l’artefice protagonista. Al M5S invece sono andati non consensi, ma molti suffragi, cioè astratte speranze più facili da vendere nelle urne. So che la frenesia elettorale è una pessima bevanda lenta da smaltire e che deforma le visioni di qualcuno ma, quando si vince come noi abbiamo ottenuto, la politica matura si occupa dei temi successivi alle elezioni. Si passa dai livori personali ai lavori per il Paese”.