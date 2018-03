A Palazzo Zanca, sono stati consegnati i lavori del Porto di Tremestieri

Marilena Mangano, sorella di Lorena, in previsione della prossima sentenza d'appello del processo prevista per giovedì 15, sottolinea: "se si ammettono le proprie colpe, se si riconosce la propria responsabilità in tutto e per tutto, se si ritiene di meritare la pena prevista, per coscienza non si dovrebbe chiedere nessun ricorso". Ancora, per concludere: "ed in realtà sempre per coscienza, non ci sarebbe dovuto essere nessun giudizio abbreviato".



