Roma: domenica 18 marzo, la XX^ edizione della manifestazione “Daddy’s Pride”

L’Associazione -Figli Negati-, presieduta da Giorgio Ceccarelli in questo comunicato evidenzia che domani si terrà nella capitale italiana, in collaborazione con -Eventi Roma-, una importante manifestazione.

In particolare, si sottolinea che: ” domenica 18 marzo si svolgerà la ventesima Edizione dell’unica marcia al mondo dei padri separati. I padri marciano per difendere il diritto inviolabile di ogni figlio di amare due genitori e quattro nonni. Negli anni passati la marcia si è tenuta a Vienna, Parigi, Praga, Bratislava, Berlino e Berna. Quest’anno parteciperanno le delegazioni delle associazioni tedesche, svizzere, austriache, francesi e praghesi. Il raduno è dalle 9 sotto al Colosseo, lato Metro”.

“Alle 11.30 si terrà il comizio e la premiazione del Papà dell’anno 2017. Alle 12.30 si marcerà in via dei Fori Imperiali verso piazza Venezia. I papà chiedono la vera applicazione della legge sull’Affido Condiviso. Lo squilibrio in favore del genitore collocatario ha prodotto un impressionante numero di papà separati ridotti a ricorrere alla Caritas e ai dormitori oltre ad avergli tolto la dignità e la naturale frequentazione dei figli. La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver garantito i diritti dei papà separati (sentenza Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013) il Tribunale di Perugia (Protocollo per il Processo di Famiglia) ed il Tribunale di Brindisi (Linee Guida Famiglia) hanno già adottato procedure in linea con i criteri di un vero affido materialmente condiviso”.

Quello che chiediamo per noi e i nostri figli è solamente buonsenso ed equilibrio, che abbiamo riassunto nei seguenti punti, specificati nel -Protocollo Brugherio- che verrà presentato al Parlamento Italiano:

1. Diritto alla bigenitorialità per i nostri figli.

2. Mediazione Familiare obbligatoria.

3. L’equiparazione dei tempi di cura per garantire ai figli sempre due genitori e quattro nonni.

4. Il Mantenimento Diretto per abbandonare la logica della rendita vitalizia e privilegiare quella educativa e genitoriale.

5. Contratto prematrimoniale

6. Sanzioni severe per punire chi abusa della posizione dominante del collocamento

7. Sanzioni d’ufficio per chi denuncia le false accuse.

8. Legge sullo Stalking Familiare.

9. Istituzione della Festa Nazionale dei Figli.

Le Associazioni che hanno aderito:

Figli Negati, Papà Separati Lombardia, A.P.S. Adamo, Genitori Sottratti, Sos Famiglia, Father’s Right Movement, Papà Separati Liguria, Colibrì, Adiantum, Genitori per Sempre, Minori in Primo Piano, Nonne e Nonni penalizzati dalle separazioni, Papà Separati Cremona, Papà Separati Torino, Bi.Ge., Papà Separati Brescia, Sos Papà, A.G.N.A. Sos Kindesentfuhring e. V., Vateraufbruch e. V., International Child Abduction Slovakia (ICASK), Arche Viva (Heiderose), Kindswohlgefahrdung per Gesetz (Bobby VanderPan), Doppelresidenz.org, Blauer Weihnachtsmmann.

Durante il pomeriggio poi, l’appuntamento a cura di -Exe Origine Roma- proseguirà così: “in viale della Civiltà Romana 1, si terrà una Festa con uno spettacolo di musica e cabaret ad ingresso libero per genitori e figli. Una iniziativa, caratterizzata da incontri e giochi, con la presenza di maghi e trampolieri, trucca bimbi, laboratorio di cucina, sculture di palloncini. Coinvolgente presenza dei cartoni animati più popolari di Dragoland che allieteranno il lungo pomeriggio dedicato ai figli”.