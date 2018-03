Rosarno (RC): le dichiarazioni di Matteo Salvini, intervenuto ad un convegno tenutosi sabato in Calabria [Audio]

In una Sala strapiena, Matteo Salvini, massimo responsabile della Lega, sabato scorso è stato in visita a Rosarno, agli intervenuti ha detto: “grazie innanzitutto, per aver tolto le ore di sabato ai figli, alla famiglia al lavoro, al riposo e quindi il grazie non è vostro nei miei confronti ma è il mio nei vostri. Io ieri, sono andato a prendere mia figlia a Scuola alle quattro, siamo andati al Parco giochi a Milano, poi è arrivato l’altro figlio alle otto, abbiam mangiato la cotoletta un po’ di fagioli per poi riposarci dalle fatiche per circa tre quarti d’oro poi una partita e li ho messi a letto”.

Salvini, ha aggiunto di avere riferito ai bambini che l’indomani all’una li avrebbe lasciati perchè avrebbe dovuto prendere l’aereo per andare in Calabria. E la figlia (di 5 anni) quindi gli ha chiesto… perchè? Lui ha risposto lei, perchè sono come te. Perchè voglio che i nostri figli a Milano, come a Rosarno abbiano un futuro qua, non da un’altra parte del mondo.