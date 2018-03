Libera: a Foggia, insieme per chiedere verità e Giustizia

IN ALLEGATO, IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA' DOMANI IN PUGLIA

In occasione della prima giornata di Primavera, l’Associazione “Libera” presieduta da don Luigi Ciotti promuove come ogni l’incontro per chiedere verità e Giustizia.

Quest’anno, la manifestazione si terrà a Foggia, in Puglia; ecco il dettaglio degli appuntamenti previsti:

Il programma, le informazioni logistiche, i seminari.

21 MARZO 2018 – FOGGIA

PROGRAMMA GIORNATA

ORE 8:00 – RITROVO IN PIAZZA CESARE BATTISTI (TEATRO “U. GIORDANO)

ORE 9:00 – PARTENZA CORTEO

PERCORSO: Corso Garibaldi, Via Capozzi, Via La Marmora, Viale Ofanto, Corso Roma, Piazza Italia.

ARRIVO: Piazza Cavour.

ORE 11:00 – INIZIO LETTURA NOMI. A SEGUIRE INTERVENTI.

ORE 14:30 – 17:30 SEMINARI TEMATICI (programma dettagliato e iscrizioni).

INFO ACCREDITI: I giornalisti, cineoperatori e fotografi che intendono seguire la manifestazione a Foggia del 21 marzo dovranno accreditarsi compilando il seguente modulo entro e non oltre le ore 13.00 del 20 marzo 2018.

Informazioni logistiche per i partecipanti

PER CHI ARRIVA IN TRENO: Da Piazzale Vittorio Veneto dirigersi verso Via Manfredi, svoltare in Via Castiglione e imboccare Vico Teatro.

PER CHI ARRIVA IN PULLMAN: Uscita Tangenziale consigliata: Foggia Centro\Via Manfredonia

Dallo svincolo autostradale di Foggia seguire le indicazioni per Foggia ed imboccare ss 673 (Tangenziale), prendere il primo svincolo (Foggia Centro) ed imboccare Via Manfredonia, Via Alfonso I D’Aragona, Via Manfredonia, Viale Sant’Alfonso Maria Dè Liguori. In Viale Sant’Alfonso Maria Dè Liguori i passeggeri verranno fatti scendere e raggiungeranno il punto di raduno attraverso il seguente percorso: Via San Lazzaro, Via Della Repubblica, Vico Teatro.

I Pullman verranno indirizzati al parcheggio della Cittadella dell’Economia\Fiera di Foggia attraverso il seguente percorso: Via Manfredonia, Viale Fortore.

RIPARTENZE AL TERMINE DEL CORTEO (da Piazza Cavour)

DALLA STAZIONE: Percorrere Viale XXIV Maggio, Piazzale Vittorio Veneto.

PARCHEGGIO PULLMAN: Percorrere Via Galliani, Via Marina Mazzei, Viale Fortore.

Per partecipare alla manifestazione di Foggia, scarica la scheda di adesione e il regolamento per la richiesta di contributi in fondo alla pagina.

Per informazioni cell. 3809035998 oppure segreteria.21marzo@libera.it.

Con il contributo: Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese.

In collaborazione, con: Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Apulia Film Commission, Puglia Promozione – Agenzia Regionale per il Turismo.

Patrocinio: Comune di Bari e Comune di Foggia.

Si ringrazia per il sostegno e la collaborazione: Cgil Cisl Uil, Banca Etica, CIA, Coop Alleanza 3.0, Fondazione con il Sud, Fondazione Unipolis, Ima, Laureatana.

Vettore ufficiale della manifestazione: Trenitalia