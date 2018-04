A Non è l’Arena, di oggi domenica 15 aprile [Video]

LA GUERRA IN SIRIA E L'INCHIESTA SUI PAGAMENTI PER L'INGRESSO DEI GIOVANI CALCIATORI NEI CLUB PROFESSIONISTICI

A “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti in onda la domenica sera su La7, oggi si parlerà di vari argomenti.

Dalla redazione, scrivono: “le immagini degli attacchi in Siria tengono con il cuore in gola molte persone, Massimo Giletti introduce così la puntata odierna; ospiti in studio: “Corrado Formigli e Guido crosetto, in collegamento Alan Friedman”.

Ed ancora: “un nuovo tassello dell’inchiesta sui pagamenti per l’ingresso dei giovani calciatori nei club professionistici. Qui un’anticipazione di quello che si vedrà in diretta”.