Antonio Panebianco (candidato alla VI^ Circoscrizione di Messina): “Rodia S.S. 113, stazione di servizio”

Il candidato in uno dei quartieri di Messina, Antonio Panebianco, afferma: “non servono appelli alle istituzioni per far ripartire una stazione di servizio ma solo giuste ricerche e programmi di eventuali opportunità imprenditoriali nella VI^ Circoscrizione. Ho scritto nei giorni scorsi alla (Q8 Easy) per far richiesta di eventuali documentazioni per riaprire in periodi brevi la stazione di servizio che si trova nella località di Rodia nella strada S.S. 113”.

“In Breve, offrono un contratto di un semplice prestatore d’opera che fattura alla q8 easy la sua prestazione. Il contratto solitamente è annuale. Viene richiesto un Curriculum Vitae con (foto)”.

“Credo che riaprire con la formula (Q8 Easy) sia la migliore, dato la zona che si trova tra Villafranca e Granatari, la stazione sarà video sorvegliata e automatizzata h24 abbassando cosi i costi carburante. Per chi sarebbe interessato può contattarmi. Insieme una forza”.