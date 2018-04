Daniele Ialacqua (Cmdb): “La non notizia, della compravendita dei voti”

L’assessore all’ambiente della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua, scrive in un post su Facebook questa sua nota, per evidenziare che: “tiene banco da un paio di giorni l’allarme lanciato da un candidato a sindaco di centro-destra sul timore della compravendita dei voti a Messina”.

“Rispondono aspri un altro candidato a sindaco di centro-destra ed un grande elettore sempre di centro-destra. Ma dov’è la notizia? Ma l’inchiesta Matassa se la sono già dimenticata tutti? Secondo la magistratura vi fu compravendita di voti con pacchi di pasta, posti di lavoro e varie, per il rinnovo del consiglio regionale del 28-29 novembre 2012, per le Politiche del 24-25 febbraio 2013 e per le Amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Messina del 9-10 giugno 2013. Chi furono i beneficiari?”.

Sembra ex candidati di centro-sinistra passati poi al centro-destra; ripeto: “dov’è la notizia? Misteri di certa politica e di certa informazione”.