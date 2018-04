Claudia Cardinale ed i suoi 80 anni: festeggiati ieri, al Teatro San Carlo di Napoli [Audio]

Claudia Cardinale, ha festeggiato ieri al Teatro San Carlo di Napoli i suoi 80 anni. Una grande carriera cinematografica per lei, costellata fra l’altro da cinque -Nastri d’argento- e cinque -David di Donatello-.

Ma anche, numerosi ed importanti film come ad esempio… -I soliti ignoti- di Mario Monicelli con: “Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Marcello Mastroianni, Totò, Memmo Carotenuto e Tiberio Murgia”.

Oppure ancora…, -C’era una volta il west- una pellicola di Sergio Leone del 1968 con: “Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards, Gabriele Ferzetti e Paolo Stoppa”.

Oggi, nel corso de La Vita in diretta-, la trasmissione pomeridiana di Rai1, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini, è stata trasmessa l’intervista realizzata da Giuseppe Di Tommaso.

Durante il confronto con il giornalista, la Cardinale ha riferito: “no non volevo, assolutamente, volevo fare l’esploratrice io. Però poi, c’è stata l’elezione della più bella italiana di Tunisi. Arriva uno e mi mette la striscia, avevo 16 anni, m’hanno dato il viaggio durante il Festival di Venezia e tutti i grandi produttori, Ponti e tutti gli altri mi chiedevano… fai cinema? Io non voglio far cinema. Su tutti i giornali c’era la mia foto -La ragazza che rifiuta di fare cinema-“.

Di Tommaso, ha chiesto… chi l’ha convinta a fare cinema? E lei: “mio papà. Sono arrivata a 165 film. Io, non mi sono mai trovata bella. Diciamo, l’apertura è stata il -Gattopardo- e 8 1/2 che ho fatto il film, -C’era una volta il west-, l’unica donna”.

Ed il partner, con il quale c’era più complicità sul set (vuol sapere l’intervistatore)? Claudia, risponde: “beh è stato con Belmondo perchè facevamo delle cose tremende, con Alain Delon, con Rock Hudson, con tanti, tanti, Burt Lancaster, Rita Hayworth. Con Federico non c’era copione. E la prima domanda che mi fa… Claudia di chi sei innamorata tu?”.

“Io, non ho mai parlato della mia vita privata. Io ho amato solo un uomo nella mia vita, Pasquale Squitieri e quando è morto poco tempo fa è stata una tragedia per tutta la famiglia. Io, ho avuto la fortuna di avere una bella famiglia. Per me la famiglia è molto importante. Eh, siamo italiani no? La famiglia!”.