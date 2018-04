Perugia: dal Festival del giornalismo, l’attenzione puntata su “Veleno” [Video]

Dal capoluogo umbro, da una importante manifestazione in corso in questi giorni, l’attenzione è puntata verso l’audio series (sulla sottrazione illegale dei minori da Finale Emilia) sulla quale si spiega come è nata, innovativa per l’Italia… “Il paese dove si sono persi i bimbi”.

I responsabili, scrivono che: “venti anni fa, in provincia di Modena, sedici bambini vennero allontanati per sempre dalle loro famiglie. I genitori erano stati accusati di abusi sui figli e di praticare riti satanici. Alcune coppie furono condannate, altre assolte. Ma sulla base delle stesse accuse. Cosa è successo davvero?”.

Così su Repubblica, con l’urgenza drammatica di questa semplice domanda, viene introdotto il podcast/documentario Veleno: “l’altra verità nel paese dei bimbi perduti, lavoro giornalistico costruito da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli in tre anni di ricerche e indagini condotte per gettare nuova luce su una vicenda oscura agghiacciante. Veleno è un pezzo di giornalismo radiofonico che infila la lama calda nel cuore di lo ascolta, oltre che di una vicenda mai veramente conclusa, che ci riguarda tutti come membri della società civile, genitori, figli. Che riporta alla luce contemporaneamente tanto la necessità di proteggere i nostri figli, quanto i rischi che possiamo correre come genitori quando il sistema che dovrebbe difenderci può essere disfunzionale. Veleno un lavoro tecnicamente perfetto. Ricco senza mai essere ridondante”.

“Costruito con arte e forte di una tecnica di intrattenimento raffinata, ma anche e – anzi – soprattutto dell’indagine, dell’ossessione per il dettaglio, per la ricostruzione attenta, per la caccia alla verità. Come si costruisce un simile prodotto giornalistico? Pablo Trincia e Alessia Rafanelli ce lo raccontano in prima persona al Festival del Giornalismo di Perugia”.

Modera Alessio Jacona, con: “Alessio Jacona (giornalista ), Alessia Rafanelli (co-autrice Veleno), Pablo Trincia (co-autore Veleno), Pablo Trincia”.