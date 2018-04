Roma: Sugli autobus della Cotral, dallo scorso 9 aprile autisti controllori [Video]

Dalla Società di trasporto pubblico laziale, scrivono in questo comunicato: “biglietto in mano e ingresso solo dalla porta anteriore. E’ partito il 9 aprile il controllo a vista dei titoli di viaggio da parte del conducente su circa mille corse di linea Cotral. La sperimentazione durerà sei mesi su linee a bassa frequentazione in tutto il territorio del Lazio per poi essere progressivamente estesa alle corse anche in orario di punta. Nella prima fase gli autisti saranno affiancati da squadre di verifica a bordo dei bus e da personale Cotral sulle banchine nei principali nodi di scambio”.

La campagna di comunicazione -Miglioriamo Insieme-, partita lo scorso mese di marzo, ha invece l’obiettivo di sensibilizzare i clienti su alcune buone pratiche per evitare che si formino code in salita sui mezzi alle fermate e ai capolinea: “un adesivo avverte i passeggeri che non è consentita la salita dalla porta posteriore, all’interno, sulla fiancata e sul retro dei mezzi penduli e pellicole veicolano il messaggio. Il risultato è stato possibile anche grazie ad un accordo che l’Azienda ha raggiunto nel febbraio del 2017 con le organizzazioni sindacali al fine di ridurre ulteriormente il fenomeno dell’evasione tariffaria. Gli autisti nel frattempo sono stati dotati di patentino di Polizia amministrativa, ovvero la qualifica necessaria a richiedere il titolo di viaggio ai passeggeri e, eventualmente, ad emettere sanzioni”.

“Nell’ultimo biennio Cotral grazie all’intensificazione delle attività di verifica dei titoli di viaggio e all’implementazione della rete di vendita ha già raggiunto importanti traguardi, segnando un +21% di biglietti venduti nel 2017 rispetto al 2016″.