Presentati al Palacultura di Messina, i nuovi autobus elettrici [Audio]

18 aprile 2018 – Presentato oggi pomeriggio, il nuovo Progetto del Comune di Messina (Assessorato e Dipartimento Mobilità Urbana), compreso nel PUMS, per la creazione di un percorso cittadino da circa 11.450 Km, dedicato ai nuovi autobus elettrici (in dotazione all’Azienda Trassporti Messina) che sono arrivati in città, uno dei quali esposto all’incontro. Il tracciato, ètraslato più a monte, rispetto a quello del tram e sarà complentare allo stesso, interessando corso Cavour, via Garibaldi ed i capilinea a nord ed a sud della città.

L’evento, si è svolto, alle ore 15.30 al Palacultura, alla presenza di: “Giovanni Foti (direttore dell’ATM, Gaetano Cacciola (assessore alla Mobilità Urbana) e Mario Pizzino (dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana)”.

Seguono ora, alcune dichiarazioni, di Giovanni Foti numero uno della Società di via La Farina.