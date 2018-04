Sant’Agata Militello (ME): in occasione della Fiera storica, poderoso spiegamento di forze dell’ordine

Articolo, tratto da: “www.vocedipopolo.it”.

In occasione della fiera storica, svoltasi nei giorni 14 e 15 aprile in Sant’Agata di Militello, sulla scorta dei risultati conseguiti nella sessione invernale del 2017 concordati servizi specifici di prevenzione finalizzati a contrastare la messa in commercio di prodotti contraffatti, l’esercizio abusivo di professioni, l’abigeato, la macellazione clandestina, la micro criminalità in genere.

Il locale Commissariato di P.S, la Compagnia dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno concordato le linee di intervento, le zone più sensibili da attenzionare, i servizi preventivi da garantire sul territorio a partire dai giorni antecedenti l’evento e per tutta la sua durata.

Il dispositivo di prevenzione ha preso il via giovedì 12 con l’intensificazione dei controlli finalizzati anche al contrasto del fenomeno dell’abigeato ed alla conseguenziale vendita di animali clandestini.

Sequestrata merce contraffatta per un totale di circa nr. 300 pezzi di vario genere (borse e scarpe) dal valore complessivo di circa € 10.000 e 700 DVD illecitamente riprodotti in violazione della normativa sul diritto d’autore per un valore di circa € 4.000.

Espulso altresì un soggetto extracomunitario già destinatario di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Una la denuncia per borseggio, 120 le persone identificate e 80 i veicoli controllati; diverse le perquisizioni alla ricerca di armi.

La sinergia operativa tra le Forze dell’Ordine ha consentito che la tradizionale fiera storica si svolgesse in una cornice di massima sicurezza e legalità, come apprezzato unanimemente dai visitatori.