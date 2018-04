Castel San Niccolò (Arezzo): maltrattamenti, in una Casa di Riposo [Audio]

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE ARETINO, HA EMESSO SEI PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE DALLA PROFESSIONE MEDICA PER LA DURATA DI UN ANNO

19 aprile 2018 – La vicenda riguardante la Casa di Riposo, di Castel San Niccolò, in provincia di Arezzo, dove sarebbero stati accertati abusi su almeno due pazienti anziani, un uomo di 85 anni ed una donna di 90, perpetrarti da sei operatori (cinque donne ed un loro collega) è stata trattata questo pomeriggio nel programma pomeridiano di Rai1 “La Vita in diretta”, nello spazio curato da Francesca Fialdini.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, ha emesso un Decreto di interdizione dalla professione sanitaria per i presunti autori dei maltrattamenti, dipendenti e/o soci della Cooperativa che la gestisce per conto dell’Unione dei comuni, scoperti grazie ad una attività di indagine svolta dai carabinieri di Bibbiena che hanno installato delle telecamere nascoste.

Durante, la puntata, è intervenuto Rosario Trefiletti (presidente di Federconsumatori), che ha sostenuto come in strutture frequentate da persone vulnerabili come bambini ed anziani, andrebbero messe obbligatoriamente per Legge delle videocamere ad alta definizione.