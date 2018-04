Da “Storie Italiane”, la vicenda dell’ex parroco (di Casapesenna) don Michele Barone, in carcere da febbraio

A “Storie Italiane”, il programma di Eleonora Daniele in onda dalle ore 10 su Rai1, si è trattato l’argomento relativo alla vicenda riguardante l’ex parroco di Casapesenna (Caserta), don Michele Barone, per presunti abusi sessuali e maltrattamenti. Il religioso, si trova ristretto in carcere, dallo scorso mese di febbraio.

Secondo una delle vittime, che chiameremo Lucia (nome di fantasia), don Barone la incontrava nella “casetta di Nazareth”, attigua alla parrocchia, le diceva esplicitamente di non considerare che fosse un prete. Gli incontri avvenivano mentre tutti dormivano, nel primo pomeriggio, se qualcuno bussava alla porta lui rispondeva che stava confessando. La donna, ha riferito di aver subito violenze.

Martedì, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è tenuto l’incidente probatorio alla presenza dell’avvocato Carlo Taormina (legale dell’imputato accusato di esorcismi illeciti). Il giurista ha portato a Palazzo di Giustizia una serie di foto atte a dimostrare che i riti praticati dal suo assistito non fossero stati carpiti illegalmente, ma riscuotevano il consenso di chi ora accusa.

Nel corso delle indagini preliminari, due ragazze sono state ascoltate secondo la procedura denominata -a sommarie informazioni-, in questo ambito hanno svelato particolari aggiaccianti, ad esempio che: “Barone sarebbe riuscito a condizionare e plagiare le vite di chi lo seguiva, intimandoli che se fossero usciti dalla congregazione, per loro sarebbe stato -pianto e stridore di denti-, oppure ancora… -non si dovevano intrattenere rapporti con i fuoriusciti perchè se li era portati via il diavolo-“.