Daniela Faranda: “Sono in pausa di riflessione, su Fratelli d’Italia”

"CONTINUERA' IL MIO IMPEGNO PER LA CITTA' CHE SENTO COME UN DOVERE"

La consigliera comunale di Messina, Daniela Faranda, ha diffuso la nota che segue per specificare che: “continuerà il mio impegno per la città, che sento come un dovere civico, legato a doppio filo al gruppo di amici, prima che sostenitori, che mi sono stati accanto e con i quali sto valutando come proseguire il mio percorso politico nell’interesse della città”.

“Rimango fermamente legata al Centrodestra condividendone pienamente la linea politica ma devo constatare che, in atto in ambito locale la situazione rimane confusa ed, infatti, in questo clima di incertezza politica per me è stata necessaria una seria pausa di riflessione per decidere insieme al gruppo che mi sostiene, come continuare a contribuire alla realizzazione degli interessi dei miei concittadini e non è esclusa una mia candidatura alle prossime elezioni Amministrative”.