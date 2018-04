Pippo Trischitta, sull’incontro con Matteo Salvini: “E’ stata una piacevole sorpresa, quella di essere stato chiamato per prendere un caffè con lui”

Il candidato a sindaco per le elezioni del 10 giugno, della Lista -Messina Splendida-, l’avvocato Pippo Trischitta, descrive così l’incontro che ha avuto con il numero uno della Lega e spiega: “è stata una piacevole sorpresa quella di essere chiamato questa notte alle due per prendere in mattinata un caffè con Matteo Salvini e potergli spiegare la situazione tragica di Messina e la necessità di interventi urgenti per salvare l’Autorità Portuale ed il Teatro Vittorio Emanuele, nonché per creare posti di lavoro per i messinesi e contrastare la crescente povertà”.

Trischitta, conclude così il suo pensiero: “una persona molto alla mano, con idee precise e molto disponibile”.