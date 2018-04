Il sindaco di Messina Renato Accorinti, presente ad un comizio promosso da “Generazione R” [Video]

NEI PRESSI DELLA STATUA DI DON GIOVANNI D'AUSTRIA IN VIA LEPANTO

20 aprile 2018 – Il sindaco di Messina, in prospettiva della campagna elettorale delle elezioni del 10 giugno, nelle quali lo stesso si candiderà, è presente in via Cesare Battisti-via Lepanto, nei pressi della Statua di don Giovanni d’Austria, per tenere un comizio promosso da “Generazione R”.

Accorinti afferma: “noi abbiamo già vinto, lavoriamo per valori alti. Dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo camminare e sentire il profumo di libertà. Siamo un’altra cosa rispetto agli altri, non scendiamo al loro livello”.

Ed ancora: “abbiamo fatto una scelta di campo mettendo al centro chi non ha nulla… i Rom ed i senza tetto. Il tempo ci sfugge di mano, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto se dovessimo ritornare a lavorare in quel Palazzo”.