Pippo Trischitta, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca

20 aprile 2018 – Il candidato Pippo Trischitta, che si misurerà alle prossime elezioni del 10 giugno, per tentare di diventare sindaco, attraverso la sua Lista “Messina Splendida”, ha tenuto una conferenza stampa nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca. L’evento, è stato necessario per presentare il suo assessore dopo il primo, Ranieri Wanderlingh (alla cultura, arte e spettacolo), oggi è stato il turno dell’avvocato cassazionista Maria Grazia Saccà, consigliere comunale uscente a Roccalumera.

L’avvocato Saccà, come lei stessa ha ricordato durante l’incontro svolge la propria professione da 28 anni. Ella, ha un curriculum non indifferente, impegnata nella politica, nel contrasto alla violenza di genere, iscritta all’Associazione Matrimonialisti Italiani, nominata diverse volte curatore fallimentare, inserita nell’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro, per provenienza illecita, incaricata dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in 7 istituti comprensivi della Sicilia in qualità di componente del Collegio dei revisori, infine si occupa, del patrocinio di giudizi minorili innanzi il competente Tribunale per quel che concerne procedimenti penali.

Trischitta, ha deciso di affidare alla Saccà la delega assessoriale al Patrimonio, al Contenzioso ed alle Pari Opportunità, tutti e tre per motivi diversi settori cardine della società, tanto per motivi economici, quanto per questioni sociali.