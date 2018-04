La precisazione del professor Dino Bramanti, sulla frase sui Gay

Dino Bramanti, attraverso questa nota precisa che: “mi è stato fatto notare che durante la conferenza stampa congiunta con Cateno De Luca, ho dichiarato che io e l’altro candidato sindaco -non siamo gay-. Tengo a precisare che il riferimento era esclusivamente al clima di questi giorni e alle dicerie infondate su -innamoramenti- e -matrimoni- politici. Nessun senso denigratorio verso gli omosessuali, quindi, anzi”.

Bramanti, conclude così: “sono desolato per il fraintendimento e mi sono già confrontato sull’accaduto con Rosario Duca (presidente di Arcigay Messina Makwan), con il quale tra l’altro avevo già concordato un incontro per lunedì 23 per manifestare la mia più totale disponibilità a intraprendere ogni tipo di iniziativa per arginare atti discriminatori contro l’omotransfobia, la piena tutela dei diritti degli omosessuali e verso tutta la comunità Lgbt di Messina”.