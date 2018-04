Messina: la Polizia di Stato, ha arrestato un giovane gambiano

Un gambiano di 18 anni, stazionava alle casse infastidendo gli avventori ed i dipendenti del centro commerciale sito in zona Tremestieri nonostante più volte invitato ad allontanarsi. Un comportamento sempre più aggressivo e violento che richiedeva, nella mattinata di ieri, l’intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Messina prontamente informati e giunti sul posto velocemente.

Il tentativo degli operatori di identificarlo, invitandolo ad esibire i relativi documenti o a fornire le generalità, esacerbava ulteriormente l’aggressività dell’uomo che in tutta risposta, al fine di sottrarsi all’attività di Polizia, riusciva, non risparmiando spintoni, calci e pugni, a far cadere a terra un poliziotto, cagionandogli una lesione dichiarata guaribile dai medici del pronto soccorso del Policlinico in giorni 25.

Episodio quest’ultimo non privo di precedenti: “ed infatti il giovane, dagli accertamenti esperiti, risultava protagonista di analoghi episodi ai danni di pubblici ufficiali in divisa consumati nel territorio ennese, per i quali era stato anche arrestato e sottoposto a misura cautelare”.

Gli operatori di Polizia riuscivano ad ammanettarlo nonostante continuasse a dimenarsi e ad inveirvi contro. Un’indole violenta e pericolosa di cui veniva informata l’Autorità Giudiziaria competente, che ne disponeva il trattenimento presso le camere di sicurezza in attesa di rito per direttissima.