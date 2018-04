Pippo Trischitta, candidato sindaco di Messina, interviene sulla conferenza Bramanti-De Luca

Il numero uno di -Messina Splendida-, Pippo Trischitta, candidato a sindaco per le prossime elezioni del 10 giugno, ha commentato la conferenza stampa congiunta convocata per oggi, tenutasi questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni, da Dino Bramanti e Cateno De Luca, per sancire un patto di non belligeranza tra i due fino al termine della competizione amministrativa.

Trischitta, ha sottolineato: “una pagliacciata vomitevole che Messina non meritava. Un esempio negativo per i nostri giovani ed i miei figli. Nella vita si deve essere coerenti ma soprattutto, in politica, si deve avere dignità”.

“Non posso accettare che uno venga da Fiumedinisi a fare queste sceneggiate. Dietro loro c’è Genovese e per De Luca la promessa della Città Metropolitana ed ieri in Commissione bilancio della Regione c’è stato il primo atto dell’accordo”.