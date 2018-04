Il 25 aprile, alle ore 10.30 a Roma, “Uniti si puo'”

Mercoledì 25 aprile a Roma, alle ore 10.30 in piazza della Madonna di Loreto si terrà la manifestazione denominata “Uniti si puo'”, per sensibilizzare le persone sulla tematica riguardante gli allontanamenti facili ed indiscriminati, dei minori dalle loro famiglie.

Tali separazioni vengono perpetrate per volontà dell’Autorità Giudiziaria, rappresentata dai giudici minorili, presenti presso i tribunali per i minorenni o anche nelle sezioni di Corte d’Appello competenti. Le decisioni in questione, si basano su relazioni redatte dalle assistenti sociali dipendenti dei comuni italiani che non riportano quasi mai fatti corrispondenti alla realtà. Tali professioniste, contro la Legge, assumono informazioni dai genitori coinvolti nelle vicende delle quali si occupano, in assenza di legali come invece dovrebbe essere, non redigono nessun verbale da far firmare agli auditi.

Accade così, che nei documenti che inviano ai magistrati, riportano il contrario di ciò che a loro si riferisce. In presenza di maltrattamenti subiti dai bambini da parte di uno dei genitori innanzi all’altro coniuge o da uno dei due stessi genitori, tali dubbie professioniste fanno in modo tale che gli ermellini tolgano la prole sia al genitore maltrattante che alla vittima, per poter inserire i bimbi in Casa famiglia dove i piccoli alimentano un sistema economico di 3 miliardi di € l’anno.

E’ chiaro, che va smantellato, questo modo di agire illegale, ma lo si puo’ fare solo attraverso l’unione di tutti… vittime e politica.