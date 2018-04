M5S-Messina: “Un caffè, con il deputato”

A Messina, il MoVimento Cinque Stelle, propone l’iniziativa denominata “Un caffè con il tuo deputato-Angela Raffa sarà in giro nelle piazze messinesi per ascoltare e parlare con i cittadini”.

Dice Giuseppe Schepis: “abbiamo proposto, attivista dei Grilli Messinesi, questi incontri per permettere alle persone di dialogare e rendersi conto di cosa avviene a Roma e nei palazzi. Confrontarsi con i neo parlamentari e giudicarli di persona. Gli incontri si terranno in piazza, nelle strade dove sempre viviamo, non al chiuso di segreterie particolari o uffici. Magari sorseggiando un caffè insieme. La politica appartiene ai cittadini e deve ritornare a mettere la qualità della vita e le esigenze delle persone comuni al centro delle sue proposte”.

“Angela Raffa è la più giovane parlamentare italiana, ha compiuto 25 anni il 26 gennaio scorso. Laureata in Economia, è stata eletta per il plurinominale nel collegio di Messina ed Enna. Designata dal Movimento 5 Stelle come componente della commissione parlamentare Trasporti, Poste e Telecomunicazioni”.

Afferma Angela Raffa: “ho sempre detto che prima che parlamentare della Repubblica Italiana, io sono Siciliana e Messinese. Sono le istanze della mia terra che voglio portare con me e rappresentare a Montecitorio. Ho subito accettato l’invito del meetup di partecipare a questi incontri perché è il contatto con i cittadini che ci fa restare con i piedi per terra e ci mantiene concentrati sui bisogni e le esigenze delle persone”.

Questo il calendario degli incontri:

domenica 22 aprile

– ore 16 piazza chiesa di Sant’Agata – Piano Chiesa; – ore 19 via Giacchino Rossini a Pace, sul ponte del torrente;

lunedi 23 aprile

– ore 15.30 piazza Anna Maria Arduino;

martedi 24 aprile

– ore 11 piazza San Vincenzo

– ore 15.30 piazza San Salvatore dei Greci;

giovedi 26 aprile

– ore 11 largo Gaetano La Corte Cailler (piazza -Muricello-)

– ore 15.30 piazza Don Giovanni d’Austria;

venerdi 27 aprile

– ore 11 via Comunale Camaro Superiore, fronte ufficio postale.