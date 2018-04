Questa sera, a “Non è l’Arena”, il programma di Massimo Giletti in onda su La7 [Video]

Lo schiaffo a Danilo Lupo da parte di Mario Landolfi

Ecco le immagini della gravissima aggressione avvenuta ieri in pieno centro a Roma. L'inviato di Non è l'arena stava chiedendo un parere all'ex ministro Mario Landolfi che si è mostrato sin da subito visibilmente contrariato. L'ex ministro ha iniziato ad alzare i toni della conversazione per poi sferrare un potente schiaffo colpendo in pieno volto Danilo Lupo.

Pubblicato da Non è l'Arena su venerdì 20 aprile 2018