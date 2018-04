I^ Edizione, del “Premio della Pace e della Solidarietà Santa Caterina Da Siena”

La Commissione del Premio formata: “da p. Giovanni Calcara (Padri Domenicani), dall’arch. Francesco Bartone (sindaco) e dalla prof.ssa Rosa Bono (presidente della Fraternita Laica Domenicana) ha deliberato di assegnare i riconoscimenti alla prof.ssa Beatrice Lento di Tropea (sezione… impegno culturale ed educativo) e alla giornalista Barbara Turati di Messina (sezione… impegno culturale e civile)”.

Il Premio vuole essere un riconoscimento per le donne che nella vita sociale, ecclesiale, civile e del volontariato, come in ogni altra forma di impegno e dedizione verso la persona umana, si distinguono per la gratuità e la generosità dell’impegno. L’esempio di S. Caterina da Siena che, seppe agire con efficacia, al di là di ogni condizionamento, possa servire ad affermare il valore della dignità umana che supera ogni pregiudizio, nel riconoscimento e nel diritto di ogni persona a dare il proprio contributo al servizio della Pace e della Solidarietà.

I premi saranno consegnati a Soriano Calabro, sabato 28 aprile alle ore 19, presso il Santuario di san Domenico, con l’esibizione della Corale “Dominicus” e la meditazione di alcuni brani delle opere di S. Caterina letti da Rossella Fatiga.