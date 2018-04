Per l’onorevole Cateno De Luca: “I conti del Teatro, sono salvi”

In merito alle vicende relative ad un importante struttura peloritana, è intervenuto l’onorevole Cateno De Luca (a margine di un incontro con il soprintendente di Messina Egidio Bernava) che afferma: “nei giorni scorsi grazie ad un mio emendamento nella Commisione Bilancio la Regione ha messo nel capitolo altri fondi in modo da destinare i giusti finanziamenti ad un importante Ente come il Teatro Vittorio Emanuele, consentendo di portare avanti la stagione di quest’anno e gravi problemi economici”.

“Questa situazione, che da anni si trascina e mette in difficoltà la più importante istituzione culturale della nostra città, non può pero’ continuare a perpetrarsi, il comune deve avocare a se’ la gestione del Teatro e la governance deve diventare comunale. Questa è la proposta che farò nelle Commissione di merito e in aula nei prossimi giorni”.

“Basta con le anomalie di un Ente – prosegue De Luca – che ha decine di impiegati amministrativi, nemmeno un orchestrale o pochi tecnici nella pianta organica. Il teatro deve poter produrre i propri spettacoli ed essere autonomo non puo’ continuare ad essere prigioniero dei costi causati dalle lobby politiche che hanno fatto assunzioni clientelari, e hanno creato voragini economiche utilizzando il Teatro come bancomat tramite i propri referenti”.

“La cultura è l’immagine della città, non si puo’ lasciare nelle mani di alcuni politici che secondo le loro esigenze l’utilizzano a proprio comodo. I tanti attori, musicisti, tecnici e maestranze, le molteplici compagnie teatrali della città devono finalmente trovare il proprio spazio e riuscire ad emergere, ci vuole un -laboratorio- culturale teatrale e musicale che sia da volano per gli artisti messinesi”.