Zancle Lgbt-Messina: “L’amore tra uguali, non è così diverso”

I responsabili dell’Associazione -Zancle Lgbt-, nella nota che segue scrivono: “abbiamo ascoltato la presunta battuta del prof. Bramanti, durante la conferenza stampa congiunta con l’on. De Luca, che dice di non volersi fare -pigliare per gay-. Battuta non solo di cattivo gusto, ma che non ha fatto ridere nessuno”.

“Si dice che l’umorismo è il sorriso dell’intelligenza. Nessuno ha riso in quella sala. Nessuno, a parte l’on. De Luca. E questo basta a qualificarlo. Comicità di questo tipo non la fanno neanche più nei film di natale dei Vanzina. L’Italia è cambiata, anche Messina ha diritto ha un po’ più di intelligenza, a qualche briciolo di dignità nel discorso pubblico della sua classe dirigente. Speriamo che il seguito della campagna elettorale sia migliore di quello

visto finora”.

Anche da parte di due candidati che fingono di essere diversi nei programmi, ma di certo sono uguali almeno su una cosa: “il cattivo gusto e il provincialismo delle battute che fanno ridere solo loro. In difesa della libertà di ciascuno di scegliere chi amare, in difesa dell’intelligenza e dell’umorismo, vorremmo rispondere ai due candidati con questo foto-comunicato… l’amore tra uguali, non è così diverso”.