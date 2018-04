Antonio Briguglio (Riabilitiamo Messina): “Ritirerò la mia candidatura, al Consiglio comunale” [Video]

Dopo un Patto (che sembra non essere durato molto), quello stipulato sabato 21 aprile, alla Provincia Regionale, da Cateno De Luca e Dino Bramanti, due dei candidati a sindaco di Messina per le elezioni del 10 giugno, quello che salta agli occhi andando oltre i contenuti dello stesso sono sempre e comunque le polemiche, gli screzi e da ieri anche gli allontanamenti.

Infatti, Antonio Briguglio responsabile del -Gruppo Facebook Riabilitiamo Messina-, componente di una delle liste di De Luca e già designato assessore dallo stesso ex primo cittadino di Santa Teresa di Riva, ha diffuso un video per far sapere a tutti che non sosterrà più il Progetto del parlamentare regionale e si ritirerà.

Nel video, Briguglio ha affermato: “desideravo chiedere scusa al professore Bramanti e alla sua famiglia, perché indirettamente mi sento responsabile per come sono andate a finire le cose. Ritirerò la mia candidatura al Consiglio comunale e abbandonerò il gruppo di De Luca. Per me la politica è dialogo e rispetto, ma soprattutto è stile. Non trovandomi più in questi ideali, la mia strada politica finisce qui”.