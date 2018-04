Francesco Calanna, presenta “Riscossa Metropolitana”

Giovedì 26 aprile alle ore 10 presso la Città metropolitana di Messina (Palazzo ex provincia), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Movimento -Riscossa Metropolitana-. Un Movimento di opinione che vuole introdurre nell’agenda del dibattito politico amministrativo i temi della Città metropolitana.

Riaccendere i riflettori sull’altro Palazzo della Città, significa rendere completo il dibattito in corso sulle elezioni amministrative di Messina. Colpevolmente e imperdonabilmente rimossi i temi della scuola, viabilità, Mobilità, infrastrutture, politiche della casa e sociali, non possono prescindere dal confronto sugli strumenti di programmazione e di spesa della Città metropolitana e delle sue politiche di bilancio.

Il conflitto istituzionale in atto tra Regione e Governo nazionale non può essere l’alibi, per le forze politiche in campo, per ignorare e/o rimuovere la complessità dei problemi che presiedono allo sviluppo economico, occupazionale e sociale della Città e dell’intero territorio metropolitano.