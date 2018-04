L’Unione degli Inquilini di Messina, ha occupato il Consiglio comunale [Video]

24 aprile 2018 – Questa mattina, a Palazzo Zanca, i rappresentanti dell’Unione Inquilini di Messina, sono stati presenti dapprima in Commissione Risanamento, un organismo presieduto dal consigliere di Cmdb, Maurizio Rella, che verso le 12.30 ha chiuso i lavori della seduta dopo il clima che si era arroventato viste le giuste rivendicazioni (dei manifestanti), che nella circostanza restavano inevase.

Successivamente, i componenti del sindacato verso le ore 14 hanno tenuto un presidio durante i lavori del Consiglio comunale. Nel video che segue, i promotori spiegano le ragioni della loro protesta che attengono anche alle condizioni in cui vivono nelle ex Scuola Ugo Foscolo di via Palermo, ma non solo.