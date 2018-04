Emilia Barrile (Leali progetto per Messina): sulla candidata, Paola Lo Re

La presidente uscente del Consiglio comunale di Palazzo Zanca, Emilia Barrile, su una componente della sua compagine elettorale per le prossime consultazioni elettorali di giugno 2018, scrive: “#Liberazione è un concetto importante. E di essere liberati abbiamo ancora bisogno… “liberati dall’oppressione del pregiudizio e delle discriminazioni soprattutto. Grazie alla mia amica Paola per aver accettato di aiutarmi in questa sfida che non è solo una corsa elettorale ma anche e prima di tutto una battaglia per la dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini della città. #Lgbt #LeAli #ProgettoPerMessina”.

Si esprime così quindi, la Barrile, candidata a sindaco di Messina per le amministrative del 10 giugno con la formazione -Leali progetto per Messina, nell’accogliere la candidatura di Paola Lo Re.

Mentre la stessa Lo Re, specifica: “alle prossime elezioni amministrative, sarò candidata al Consiglio comunale nella Lista -Leali con Emilia Barrile sindaco-. Anche se lo so da circa 1 mese, per annunciarlo avrei voluto aspettare il 10 maggio, termine ultimo per la presentazione delle liste, ma visto il clamore per certe affermazioni omofobe di un candidato sindaco (altro che battute da osteria…), poi cavalcate ad hoc da altri politici, lo faccio adesso. Gli altri, cercano di fare spot, lei è da sempre vicina alla Comunità Lgbt”.

La Lo Re continua, per concludere in tal modo: “con noi, dalla nostra parte sempre e comunque. La conosco da una vita, siamo cresciute assieme, conosco il suo modo di fare politica e posso assicurarvi che è la persona giusta per rilanciare Messina, senza contare il fatto che sarebbe il primo sindaco donna della nostra Città. Al Consiglio io sono con lei, perchè credo che la lealtà e l’amore nei confronti della collettività si debbano dimostrare. Lei, lo ha già fatto e so che continuerà a farlo”.