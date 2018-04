Associazione Genitori si Diventa onlus (ME): “Dal 27 al 29 aprile, terremo la nostra Assemblea nazionale”

Un importante sodalizio associativo, tramite questa nota comunica che: “l’Assemblea Nazionale di Genitori si Diventa onlus che si terrà a Linguaglossa (CT) dal 27 al 29 Aprile 2018 presso la Casa San Tommaso, rappresenta per i soci delle 24 sezioni e punti informativi sparsi per il territorio nazionale, una bella occasione di incontro annuale tra famiglie oltre che un organismo deliberante per responsabili e presidenza; per chi si avvicina all’Associazione Genitori si Diventa onlus è un’occasione per vivere e conoscere la realtà associativa. Ad organizzare l’evento di quest’anno sono i volontari della sezione di Messina e dei Punti informativi di Palermo e Catanzaro, che, nello spirito associativo e avendo a cuore il benessere dei propri figli, con grande impegno e passione stanno lavorando alacremente e senza sosta per rendere l’Assemblea ricca di spunti di riflessione e accogliente per tutte le famiglie coinvolte”.

“Quest’anno per le 400 persone presenti sarà anche un’opportunità per partecipare ad interventi di nomi importanti di medicina e neuroscienze come Pier Francesco Ferrari (professore Università degli Studi di Parma e CNRS di Lione) e Daria Vettori (psicologa e psicoterapeuta, professoressa in Pedagogia dell’affido e dell’adozione presso l’Università degli Studi di Parma); e ancora del prof. Piero Valentini (Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigente Medico responsabile di U.O.C. di Pediatria del Policlinico -A. Gemelli-, Roma)”.

“Noi volontari lavoriamo all’organizzazione da oltre un anno perché siamo convinti che il benessere dei figli si basi sulla consapevolezza e sulla forza dei loro genitori. Le famiglie siamo uno -spazio- in cui ritrovarci per condividere i piaceri e le fatiche dell’essere genitori; ci incontriamo e confrontiamo tra di noi e con esperti per accompagnare i nostri figli nella loro crescita, ma siamo anche una presenza sociale che fa cultura dell’adozione sul tutto il territorio nazionale con tavoli di lavoro con il Miur sulla scuola; Genitori si Diventa è anche socio fondatore del Coordinamento CARE”.