Presentata al Comune di Messina, la nuova Proloco “Il Casale del Faro” [Video]

26 aprile 2018 – Presentata questa mattina nella Sala Commissioni del Comune di Messina, la nuova Proloco che operera’ nella zona nord della citta’

Si chiama, “Il Casale del Faro” e la sua sede che sara’ inaugurata domenica prossima, si trova a Faro Superiore.

Noi, oggi, abbiamo ascoltato il vice presidente dell’Associazione che gestisce questo Ente, Daniele De Vincenzo, che ha riferito come l’iniziativa miri a non far conoscere ai turisti che sbarcano nella nostra Comunita’, solo pochi metri di banchina, ma molte più porzioni di territorio evitando che lascino subito la zona per andare a Taormina.

Per questo, ha proseguito De Vincenzo, stiamo studiando dei pacchetti turistici. Prevediamo ancora, di avere la possibilita’ di poter allocare un “Info Point”, nel quale dare le informazioni a coloro che giungono in veste di visitatori.

Tutto ciò, grazie alla stipula di un accordo tra Palazzo Zanca e l’Autorita’ Portuale.